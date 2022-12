Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Polizei Bitburg deckt Straftaten durch hohen Kontrolldruck auf

Bitburg (ots)

Am gestrigen Mittwoch, 28.12.2022, und der Nacht zum heutigen Donnerstag, 29.12.2022, führten die Beamten der Polizeiinspektion Bitburg mehrere Kontrollmaßnahmen im Dienstgebiet durch. Exemplarisch werden die drei nachfolgenden Kontrollen dargestellt:

Gegen 14:00 Uhr unterzogen die Beamten einen 24-jährigen Mann in der Kölner Straße in Bitburg einer Personenkontrolle. Hierbei konnte eine geringe Menge an Betäubungsmitteln und ein Einhandmesser aufgefunden werden. Die Gegenstände wurden sichergestellt und entsprechende Straf- bzw. Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Am Nachmittag wurden die Beamten in Bollendorf auf einen 34-jährigen Fahrzeugführer aufmerksam. Im Rahmen der durchgeführten Verkehrskontrolle wurden Anzeichen auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum bei dem Mann festgestellt. Es wurde eine Blutprobe entnommen. Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden zur Verhinderung weiterer Fahrten in amtliche Verwahrung genommen.

Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 05:00 Uhr, wurde ein LKW-Fahrer im Bitburger Stadtgebiet kontrolliert. Bei der Kontrolle des Führerscheins fiel auf, dass der LKW-Fahrer nicht im Besitz der entsprechenden Führerscheinklassen war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell