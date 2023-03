POL-RBK: Bergisch Gladbach - Motorrad aus Tiefgarage gestohlen

Burscheid (ots) - Am Sonntag (26.03.) meldeten die Bewohner eines freistehenden Einfamilienhauses in der Straße Lamersbusch gegen 14:30 Uhr einen Einbruch in ihr Eigenheim. Zuvor hatten sie das Haus gegen 12:50 Uhr kurzzeitig verlassen. Die Täter hebelten die Terrassentür im rückwärtigen Bereich des Hauses auf und durchsuchten zunächst ein Schlafzimmer im Erdgeschoss. Anschließend hebelten sie eine Verbindungstür ...

