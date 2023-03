Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Tageswohnungseinbruch in Hilgen

Burscheid (ots)

Am Sonntag (26.03.) meldeten die Bewohner eines freistehenden Einfamilienhauses in der Straße Lamersbusch gegen 14:30 Uhr einen Einbruch in ihr Eigenheim. Zuvor hatten sie das Haus gegen 12:50 Uhr kurzzeitig verlassen.

Die Täter hebelten die Terrassentür im rückwärtigen Bereich des Hauses auf und durchsuchten zunächst ein Schlafzimmer im Erdgeschoss. Anschließend hebelten sie eine Verbindungstür zwischen der Diele und den weiteren Wohnräumen auf und durchsuchten das Obergeschoss ebenfalls nach Wertgegenständen.

Hinweise auf die Täter oder möglichem Diebesgut liegen aktuell noch nicht vor. Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und verständigte den zentralen Erkennungsdienst zur Durchführung einer Spurensicherung.

Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges im Umfeld der Straße Lamersbusch gesehen haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei Rhein-Berg zu wenden. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell