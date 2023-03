Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Unfallverursacherin kehrt nach Flucht zum Unfallort zurück - Pkw-Besitzer gesucht

Bergisch Gladbach (ots)

Am Mittwoch (22.03.) ist es gegen 11:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden auf der Bensberger Straße gekommen.

Eine 32-jährige Bergisch Gladbacherin fuhr mit ihrem Pkw der Marke Mini aus der Einfahrt einer Krankenkasse heraus und bog nach rechts in den fließenden Verkehr der Bensberger Straße ein. Die Sichtverhältnisse waren ihren Angaben nach wegen mehrerer geparkter Fahrzeuge äußerst schlecht. In einer Parkbucht am rechten Fahrbahnrand stand zu diesem Zeitpunkt ein geparkter Pkw. Die Mini-Fahrerin touchierte den geparkten Pkw und verließ zunächst die Unfallörtlichkeit und fuhr in Richtung Bensberg davon.

Kurze Zeit später kehrte sie zum Unfallort zurück, aber der von ihr beschädigte Pkw stand nicht mehr dort.

Die Unfallverursacherin konnte lediglich angeben, dass es sich um einen grauen Pkw gehandelt haben soll, möglicherweise der Marke Mercedes. Der Schaden an ihrem Mini wird auf circa 3.000 Euro geschätzt.

Gegen sie wurde trotz ihrer Reue zunächst ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Gesucht wird nun der Besitzer des beschädigten Pkw, der zu diesem Zeitpunkt in der Parkbucht vor der Krankenkasse in der Bensberger Straße gestanden hat. Es wird um Kontaktaufnahme zum Verkehrskommissariat der Polizei Rhein-Berg gebeten unter der Rufnummer 02202 205-0. (ct)

