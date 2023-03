Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - 20-Jähriger auf E-Scooter unter Alkohol und Drogen versucht sich Polizeikontrolle zu entziehen

Bergisch Gladbach (ots)

Am frühen Montagmorgen (27.03.) gegen 04:00 Uhr wollte eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Bergisch Gladbach einen E-Scooter-Fahrer anhalten, weil dieser verbotenerweise den Gehweg der Mülheimer Straße befuhr. Trotz Anhaltezeichen der Polizisten fuhr er jedoch weiter und unmittelbar vor dem Streifenwagen auf die Fahrbahn, so dass dieser stark abbremsen musste, um nicht mit dem E-Scooter zusammenzustoßen. Zwischenzeitlich mussten die Polizisten die Nacheile fußläufig aufnehmen und forderten eine weitere Streifenwagenbesatzung zur Unterstützung an. Der E-Scooter-Fahrer konnte schließlich auf der Gierather Straße von einem Polizisten gestoppt werden, nachdem er auf diesen zugefahren war und erneut die Anhaltezeichen nicht befolgt hatte.

Bei der anschließenden Kontrolle des 20-jährigen Bergisch Gladbachers stellte sich heraus, dass dieser unter dem Einfluss von Alkohol und nach eigenen Angaben auch unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Alkoholvortest ergab einen Wert von über 0,4 Promille. Dem 20-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Sein E-Scooter wurde sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet. (th)

