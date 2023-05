Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.05.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Eine Verletzte bei Unfall auf Neckargartacher Brücke - Unfallbeteiligter gesucht

Die Polizei sucht einen Unfallbeteiligten nach einem Auffahrunfall auf der Neckargartacher Brücke in Heilbronn am Mittwochnachmittag. Ein 58-Jähriger war gegen 16.30 Uhr vermutlich aus Unachtsamkeit mit seinem BMW auf den vor ihm abbremsenden Fiat einer 25-Jährigen aufgefahren und hatte diesen auf das wiederum davor fahrende unbekannte Auto aufgeschoben. Die junge Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An BMW und Fiat entstand Sachschaden in Höhe von circa 11.000 Euro. Nach dem Zusammenstoß sprachen alle drei Unfallbeteiligten miteinander und stellten einvernehmlich fest, dass der nun Gesuchte keinen Schaden an seinem Fahrzeug hat, weshalb er seine Fahrt fortsetzte. Der Mann wird nun als Zeuge gesucht und gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen zu melden.

Heilbronn: Mercedes beschädigt und abgehauen - Zeugen gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro verursachte eine Person mit ihrem Fahrzeug am Donnerstagvormittag in Heilbronn und flüchtete anschließend. Ein 50-Jähriger hatte seinen Mercedes gegen 11.45 Uhr in der Moltkestraße abgestellt. Als er kurz darauf gegen 12 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er den Schaden fest. Wer kann Angaben zu dem Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn

Möckmühl: Sachschaden verursacht und geflohen - Polizei sucht Zeugen

Eine unbekannte Person beschädigte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mit ihrem Fahrzeug einen VW Transporter in Möckmühl und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der VW wurde am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr von seinem Besitzer in der Beethovenstraße abgestellt. Am nächsten Morgen gegen 9.30 Uhr wurde der Schaden schließlich festgestellt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Unfall oder dem Verursacher machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell