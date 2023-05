Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.05.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Rosenberg: Eine Verletzte bei Unfall unter Drogeneinfluss - Zeugen gesucht

Eine Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Mittwochnachmittag bei Rosenberg. Eine 25-Jährige befuhr gegen 13.45 Uhr mit ihrem Opel den Dörrhöfer Weg im Dörrhof in Fahrtrichtung Rosenberg. Kurz vor dem Ortsausgang soll ihr ein silberner VW auf ihrer Fahrbahn entgegengekommen sein, woraufhin die junge Frau ihr Fahrzeug bis zum Stillstand abbremste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Diesen Umstand nahm eine dahinterfahrende 20-Jährige vermutlich zu spät wahr, weshalb sie mit ihrem Ford auf den Opel auffuhr. Durch den Aufprall löste der Airbag im Ford aus und verletzte die Fahrerin leicht. Im Rahmen der Unfallaufnahme fiel den Beamten eine mögliche Betäubungsmittelbeeinflussung der 20-Jährigen auf, weshalb sie die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten musste, um dort eine Blutprobe abzugeben. Ihr Fahrzeug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen und insbesondere zu dem silbernen VW und dessen Fahrer oder Fahrerin machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06281 9040 an das Polizeirevier Buchen.

Aglasterhausen: 71-Jährige bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Lebensgefährlich verletzt wurde eine 71-Jährige am Donnerstagmorgen bei einem Unfall auf der Bundesstraße 292 bei Aglasterhausen. Die Seniorin war zuvor mit ihrem Toyota Yaris gegen 8.15 Uhr aus Richtung Aglasterhausen Ortsmitte kommend nach links auf die Bundesstraße abgebogen und hatte hierbei vermutlich den aus Richtung Mosbach kommenden Mazda einer 56-Jährigen übersehen. Die beiden Fahrzeuge kollidierten miteinander, wobei beide Fahrerinnen verletzt wurden. Die 71-Jährige wurde aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 30.000 Euro geschätzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße zeitweise in beide Richtungen gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell