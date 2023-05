Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.05.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis



Bad Mergentheim: Unfall verursacht und weggefahren - Zeugen gesucht 2.000 Euro Sachschaden hinterließ ein Unbekannter nach einem Unfall am Mittwochabend an einem Opel Zafira in der Max-Eyth-Straße in Bad Mergentheim. Der Unbekannte streifte zwischen 17.45 Uhr und 18.10 Uhr an dem PKW einer 53-Jährigen entlang und floh vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zur Tat werden unter der Telefonnummer 07931 54990 vom Polizeirevier Bad Mergentheim entgegengenommen.

Tauberbischofsheim: Versuchter PKW-Aufbruch - Zeugen gesucht

Knapp 1.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines gescheiterten PKW-Aufbruchs in der Zeit vom 18. April bis 3. Mai in der Goethestraße in Tauberbischofsheim. Unbekannte versuchten offenbar, mit einem Hebelwerkzeug die Türen eines rollstuhlgerechten Citroen Berlingo aufzustemmen. Der 65-Jährige Eigentümer bemerkte die Tat erst, als er am Dienstag gegen 17 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

