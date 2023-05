Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.05.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Buchen: Unfall im Kreisverkehr

Sachschaden in Höhe von circa 13.000 Euro ist das Ergebnis eines Unfalls am Dienstagabend in Buchen. Eine 81-Jährige fuhr gegen 18.45 Uhr mit ihrem Mercedes in den Kreisverkehr in der Bödigheimer Straße ein, um ihre Fahrt auf der Amtsstraße fortzusetzen. Hierbei übersah sie vermutlich den Skoda eines 23-Jährigen, welcher sich bereits im Kreisverkehr befand, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Höpfingen: Überstehende Ladung beschädigt PKW - Zeugen gesucht

Vermutlich ein überstehender Ast oder der Stiel einer Schaufel auf der Ladefläche eines Anhängers beschädigte am Dienstagnachmittag einen PKW bei Höpfingen. Eine 36-Jährige war gegen 15 Uhr mit ihrem Opel auf der Landesstraße 577 von Walldürn in Richtung Waldstetten unterwegs. Kurz vor Waldstetten kam ihr ein schwarzer Jeep mit Anhänger entgegen. Im Begegnungsverkehr nahm die Frau im Augenwinkel einen über den Anhänger hinausragenden Gegenstand wahr. Dieser soll beim Vorbeifahren am Außenspiegel des Opels hängengeblieben sein, weshalb die 36-Jährige ihr Fahrzeug anhielt. Der Fahrer oder die Fahrerin des Jeeps setzte seine Fahrt fort ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 500 Euro geschätzt. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls. Insbesondere der Fahrer oder die Fahrerin eines hinter dem Opel fahrenden PKWs wird gesucht. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06281 9040 an das Polizeirevier Buchen.

Osterburken: Kind bei Unfall verletzt

Bei einem Unfall in Osterburken wurde am Dienstagnachmittag ein 3-jähriger Junge leicht verletzt. Die 29-jährige Mutter des Jungen war gegen 16.30 Uhr mit ihrem VW Polo auf der Merchinger Straße in Richtung Innenstadt unterwegs, als ein 31-Jähriger mit seinem Renault aus einer Tankstellenausfahrt in die Merchinger Straße einfuhr und vermutlich den Polo der Frau übersah. Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde das Kind leicht verletzt undmusste im Krankenhaus behandelt werden. An beiden involvierten Autos entstand ein Totalschaden in Höhe von circa 18.000 Euro. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

