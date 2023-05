Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.05.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Radmuttern gelockert

Ein lautes Schleifgeräusch machte einen 40-Jährigen am Sonntagmorgen in Öhringen darauf aufmerksam, dass etwas mit seinem Auto nicht stimmte. Als der Mann gegen 7 Uhr an seinem PKW nachsah, erkannte er, dass die Radmuttern an den Rädern der Fahrerseite locker waren. Der Opel des 40-Jährigen war zwischen Samstag, 21 Uhr und Sonntag, 7 Uhr, in der Faustinastraße in Öhringen geparkt gewesen. Nun ermittelt die Polizei. Zeugen, die Hinweise zur Tat machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

Künzelsau: Unfall mit kurzzeitiger Vollsperrung

4.500 Euro Sachschaden und ein Leichtverletzter sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls vom Mittwochmittag auf der Landesstraße 1033 in Künzelsau. Gegen 12.20 Uhr überholte ein 56-jähriger Seat-Fahrer kurz vor der S-Kurve in Richtung Künzelsau einen weiteren PKW. Da er vermutlich aufgrund des Streckenverlaufs den Gegenverkehr nicht überblicken konnte, übersah er den entgegenkommenden Muldenkipper eines 42-Jährigen. Der Seat-Fahrer streifte den LKW und kam anschließend nach rechts in den Grünstreifen. Die L1033 musste kurzzeitige voll gesperrt werden. Während der Unfallaufnahme erhärteten sich Anhaltspunkte für eine Drogenbeeinflussung des 56-Jährigen. Der Seat-Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht, in welchem auch eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Mann muss nun mit einer Anzeige und vermutlich einer Entziehung der Fahrerlaubnis rechnen.

Krautheim: Hoher Sachschaden und ein Verletzter nach Unfall

Leichte Verletzungen trug ein 36-jähriger Ford-Fahrer davon, als er am Mittwochmorgen auf der Landesstraße 1025 einen Unfall mit hohem Sachschaden verursachte. Zwei LKW fuhren gegen 6.25 Uhr auf der L1025 zwischen Dörzbach und Klepsau vor dem Ford-Fahrer. Am Erdaushublagerplatz verlangsamte der vordere LKW seine Fahrt, um in Richtung des Platzes abzubiegen. Dies übersah der 36-Jährige vermutlich und setzte zum Überholvorgang an. Dadurch kam es zur Kollision zwischen dem Seat und dem LKW, in deren Folge über 12.500 Euro Sachschaden entstanden. Der 36-Jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Der Seat musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell