POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.05.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn: PKW beschädigt und abgehauen - Polizei sucht Zeugen

Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Dienstag in Heilbronn und flüchtete anschließend. Ein 23-Jähriger hatte seinen Kia gegen 6 Uhr in der Fürfelder Straße abgestellt. Als er am Abend gegen 17.30 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er den Schaden fest. Der Verursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfall oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 204060 an das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen.

Kirchardt-Berwangen: Alkoholisiert Unfall verursacht und geflüchtet

Vermutlich aufgrund ihrer Alkoholisierung verursachte eine 55-Jährige am Mittwochabend einen Unfall in Kirchardt-Berwangen und flüchtete anschließend. Die Frau war zuvor gegen 22.45 Uhr mit ihrem Seat Leon in der Salinenstraße unterwegs gewesen. Unweit vom Ortsausgang entfernt kam sie in einer Linkskurve zu weit nach rechts und streifte mit ihrem Fahrzeug einen am rechten Fahrbahnrand geparkten VW-Transporter. Hierbei verursachte sie einen Schaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Trotz des Unfalls setzte die 55-Jährige ihre Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer folgte der Dame, stoppte sie zwischen Berwangen und Kirchardt und stellte sie zur Rede. Hiervon unbeeindruckt fuhr die Frau weiter. Der Zeuge verfolgte den Seat weiterhin bis auf den Hof einer Tankstelle in der Steinsfurter Straße in Sinsheim. Hier konnte die Seat-Fahrerin von hinzugerufenen Polizisten kontrolliert werden. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Frau vor Fahrtantritt alkoholische Getränke zu sich genommen hatte. Einen Alkoholtest vor Ort verweigerte sie allerdings, weshalb sie die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben musste. Der Führerschein der 55-Jährigen wurde beschlagnahmt. Sie muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Eppingen: Auf Fahrzeug aufgefahren und geflohen - Zeugen gesucht

Eine bisher unbekannte Person verursachte am Mittwochabend bei Eppingen einen Verkehrsunfall und flüchtete anschließend. Gegen 18.30 Uhr musste eine 26-Jährige ihren Nissan auf der Landesstraße 1110 verkehrsbedingt anhalten. Kurz darauf fuhr ihr der Fahrer oder die Fahrerin eines Fiat 500 von hinten auf. Noch bevor die junge Frau aussteigen konnte, fuhr der Unfallverursacher in Richtung Mühlbach davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Durch den Aufprall entstand am Nissan ein Schaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeuge, die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen können. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eppingen, Telefon 07262 60950, zu melden.

Heilbronn: Unfall verursacht und abgehauen - Wer hat was gesehen?

Der Fahrer oder die Fahrerin eines BMWs verursachte am Mittwochabend in Heilbronn einen Unfall und flüchtete. Gegen 19.20 Uhr befuhr ein 25-Jähriger mit seinem Ford Fiesta die Karl-Wüst-Straße in Fahrtrichtung Heilbronn. Als der Mann nach rechts in die Albertistraße abbiegen wollte, scherte der Lenker oder die Lenkerin eines BMW direkt vor ihm auf die Abbiegespur ein. Durch eine sofort eingeleitete Vollbremsung konnte der junge Mann einen Zusammenstoß verhindern, kam aber nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit dem Bordstein und einem Lichtmast. Der Ford war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 3.500 Euro geschätzt. Wer kann Angaben zum Unfallhergang oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

Heilbronn: Fiat beschädigt und abgehauen - Zeugen gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Mittwoch in Heilbronn und flüchtete anschließend. Eine 29-Jährige hatte ihren Fiat Punto gegen 12.15 Uhr in der Eythstraße abgestellt. Als sie eine halbe Stunde später zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie den Schaden fest. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 mit dem Polizeirevier in Heilbronn in Verbindung zu setzen.

Brackenheim-Meimsheim: Fahrradteile gestohlen - Zeugen gesucht

Bisher Unbekannte verschafften sich zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag unberechtigt Zutritt zu einem Abstellraum in Brackenheim-Meimsheim und stahlen Teile eines E-Bikes. Zwischen Dienstag 19 Uhr und 14 Uhr am nächsten Tag gelangten der oder die Täter gewaltsam in den Abstellraum hinter der Terrasse eines Wohnhauses in der Kastellstraße. Dort montierten sie mehrere Teile eines E-Bikes ab und nahmen diese mit. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07135 6096 an den Polizeiposten Brackenheim.

Neckarsulm: Mit über 1,7 Promille mehrere Fahrzeuge beschädigt

Über 1,7 Promille zeigte ein Alkoholtest am Mittwochabend in Neckarsulm an. Zuvor war ein 64-Jähriger mit seinem Seat in der Ulmer Straße mit zwei geparkten Autos kollidiert. Eines davon wurde durch die Wucht des Aufpralls auf ein drittes aufgeschoben. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine mögliche Alkoholisierung des Mannes fest, weshalb ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Nachdem dieser einen Wert von über 1,7 Promille zeigte, musste der Mann die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde einbehalten. Der PKW des 64-Jährigen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. Der Seat-Fahrer muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Ellhofen: Unfall mit hohem Sachschaden

Sachschaden in Höhe von circa 22.000 Euro ist das Ergebnis eines Unfalls am Mittwochmorgen in Ellhofen. Vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit übersah ein 40-jähriger Jaguar-Fahrer gegen 7.15 Uhr den vorfahrtsberechtigten Ford Transit eines 51-Jährigen im Kreuzungsbereich Häldenstraße und Weidichstraße, weshalb die Fahrzeuge kollidierten. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

