Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Drogenhandel im Bereich Europaplatz - Festnahme und U-Haft

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei hat bei einer Kontrolle am Europaplatz am Montag, 19. Juni, einen 28-jährigen Mann wegen Drogenhandels mit nicht geringer Menge und mit Waffe vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach ordnete ein Haftrichter am Dienstag, 20. Juni, Untersuchungshaft an.

Am Montagnachmittag beobachteten zivil gekleidete Einsatzkräfte einen Mann mit einem Fahrrad im Bereich des Europaplatz / Bismarckstraße, wie er offenbar Drogen verkauft. Nachdem bei zwei seiner mutmaßlichen Kunden entsprechendes Kokain aufgefunden wurde, entschlossen sich die Beamten den Mann zu kontrollieren und gaben sich als Polizeibeamte zu erkennen. Der Verdächtige stieß daraufhin das Rad in Richtung der Polizisten und ergriff zu Fuß die Flucht. Die Einsatzkräfte stellten den Mann nach wenigen Metern. Im Rahmen der vorläufigen Festnahme leistete er heftigen Widerstand und verletzte drei Polizisten leicht. Diese verblieben dienstfähig.

Bei der anschließenden Durchsuchung des 28-Jährigen stellten die Beamten Betäubungsmittel sicher. Unter anderem über 12 Gramm Kokain. Zusätzlich führte der Mann ein Messer, Bargeld und Mobiltelefone mit. Die Polizei stellte die Betäubungsmittel und die Gegenstände sicher. Anschließend nahmen sie ihn mit zur Wache. Dort entnahm eine Ärztin eine Blutprobe.

Der 28-Jährige ist in der Vergangenheit polizeilich bereits mehrfach unter anderem wegen Drogendelikten in Erscheinung getreten. Ihm droht eine Mindestfreiheitsstrafe von fünf Jahren wegen Drogenhandels mit nicht geringer Menge und mit Waffe. Außerdem ermittelt die Polizei gegen ihn wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Gegen seine mutmaßlichen Kunden leitete die Polizei zusätzlich Strafverfahren ein. (jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell