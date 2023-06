POL-PDNR: Diebstahl und Beschädigung von Wanderwegweisern

Kausen (ots) - Am 14.06. kommt es am frühen Abend zu einem schweren Verkehrsunfall auf der K 118 in der Gemarkung Kausen. Ein 44-jähriger PKW-Fahrer befuhr zunächst die L 287 aus Richtung Elkenroth kommend in Fahrtrichtung Kausen. Im Verlauf biegt er mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit nach links auf die Austraße in Richtung Kausen ab. Aufgrund der nicht angepassten Geschwindigkeit, kollidiert der ...

mehr