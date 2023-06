Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Nach Einbruch in Willich - Beschuldigter in U-Haft

Willich/ Mönchengladbach (ots)

Wie die Polizei Viersen berichtete, brachen Unbekannte in der Nacht zu Sonntag in eine Wohnung eines Hauses auf der Meisfeldstraße in Willich ein. Das bei dem Einbruch gestohlene Mobiltelefon konnte der Eigentümer im Mönchengladbacher Stadtgebiet orten. Einsatzkräfte der Polizei Mönchengladbach und der Bundespolizei umstellten den Bereich auf einem Brachgelände unweit des Bahnhofes und trafen auf zwei Männer. Bei sich hatten sie einen Rucksack, in dem sich die Beute aus dem Einbruch in Willich befand. Die Einsatzkräfte nahmen beide vorläufig fest. Der erste ist 19 Jahre alt, stammt aus Algerien und ist in Neuss gemeldet, der zweite ist 28 Jahre alt, marokkanischer Herkunft und ohne festen Wohnsitz. Beide sind der Polizei wegen Einbruchsdelikten bekannt. Nach ersten Ermittlungen wurde der 19-Järhrige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Krefeld einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an. Ob auch andere Einbrüche in Willich auf das Konto der beiden gehen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. /wg

