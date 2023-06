Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl-Hilbeck - Auffahrunfall

Werl (ots)

Am 31. Mai kam es gegen 14:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Werler Straße in Höhe der Hausnummer 92. Ein 71-jähriger Mann aus Hamm befuhr mit seinem Daimler die Werler Straße in Richtung Hamm. In Höhe der Unfallstelle übersah er den vor ihm befindlichen, verkehrsbedingt haltenden VW eines 52-jährigen Mannes aus Werl. Dieser beabsichtigte nach links in eine Grundstückseinfahrt abzubiegen und ließ den Gegenverkehr passieren. Es kam zum Auffahrunfall, bei dem beide Autofahrer leicht verletzt wurden und in umliegende Krankenhäuser transportiert wurden. Die Fahrzeuge der Unfallbeteiligten waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.(dk)

