POL-BO: Pedelecfahrer (71) wird bei Alleinunfall in Linden schwer verletzt

Bochum (ots) - Am frühen Sonntag, 13. August, kam es in Bochum-Hofstede zu einem Sexualdelikt. Die Polizei hat einen 15-jährigen Bochumer festgenommen. Nach aktuellem Kenntnisstand stieg eine 34-jährige Bochumerin gegen 2.45 Uhr an der Haltestelle "Amtsstraße" in eine stadtauswärts fahrende Straßenbahn. In der Bahn sei sie von einem jungen Mann verbal sexuell ...

