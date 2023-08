Polizei Bochum

POL-BO: Erfolg für die Bochumer Polizei: Festgenommener Täter (37) nach zwei Raubüberfällen in U-Haft

Bochum (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am Samstagabend, 12. August, nach einem versuchten Raubüberfall auf ein Bochumer Fastfood-Restaurant, zur Festnahme eines 37-jährigen Bochumers (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/5579239).

Nach intensiven polizeilichen Ermittlungen hat sich der Verdacht erhärtet, dass der 37-jährige Bochumer neben dem genannten Raubdelikt auch den Raubüberfall auf einen Supermarkt in Bochum am Samstagnachmittag begangen hat. Wir berichteten dazu unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/5579277.

Auf Anregung der Staatsanwaltschaft Bochum erließ das Amtsgericht Bochum am Sonntag, 13. August, Untersuchungshaft wegen des Verdachts des schweren Raubes in zwei Fällen gegen den Mann.

Die Ermittlungen von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft werden derweil fortgesetzt. Unter anderem wird derzeit geprüft, ob der in U-Haft befindliche Tatverdächtige auch für den Raub am Donnerstagvormittag in einem Bochumer Frisör-Geschäft in Frage kommt. Der Täter hatte in dem Fall eine sogenannte "Scream-Maske" getragen. Die ursprüngliche Pressemitteilung zu diesem Raubdelikt ist hier zu finden: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/5577746

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell