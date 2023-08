Polizei Bochum

POL-BO: Raub auf Fastfood-Restaurant: Mitarbeiter und Kunden überwältigen Täter

Bochum (ots)

Mit einem Messer in der Hand stürmte ein maskierter Räuber am Samstagabend, 12. August, das Fastfood-Restaurant an der Freudenbergstraße 41 in Bochum - Mitarbeiter und mehrere Kunden stoppten ihn.

Gegen 21.40 Uhr betrat ein 37-Jähriger aus Bochum das Restaurant, bedrohte die Angestellten (18 und 23, aus Bochum) mit einem Messer und forderte Bargeld. Doch ein Mitarbeiter griff nach dem Messer und wehrte einen Angriff ab. Sofort eilten ihm mehrere Kunden, die in der Warteschlange gestanden hatten, zur Hilfe. Gemeinsam überwältigten sie den Täter und verständigten die Polizei.

Die Beamten nahmen den 37-Jährigen mit zur Wache und schrieben eine Anzeige. Die beiden Angestellten erlitten leichte Verletzungen, die ambulant behandelt wurden.

Die Kripo übernimmt die Ermittlungen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell