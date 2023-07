POL-PPWP: Einbrecher stehlen Bargeld

Kaiserslautern (ots) - Die Polizei bittet Zeugen, die folgende Tat beobachtet haben könnten, sich zu melden: Ein Unbekannter hat in der Nacht zu Freitag den 14. Juli zwischen 17:00 Uhr und 8:00 Uhr in Morlautern mehrere Gegenstände aus einem Fahrzeug entwendet. Der Pkw war in diesem Zeitraum vermutlich unverschlossen. Der Täter stahl unter anderem eine Geldbörse inklusive Bargeld in vierstelliger Höhe. Ebenso ...

mehr