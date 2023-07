Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mehrfacher Diebstahl aus Pkw - Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei bittet Zeugen, die folgende Tat beobachtet haben könnten, sich zu melden: Ein Unbekannter hat in der Nacht zu Freitag den 14. Juli zwischen 17:00 Uhr und 8:00 Uhr in Morlautern mehrere Gegenstände aus einem Fahrzeug entwendet. Der Pkw war in diesem Zeitraum vermutlich unverschlossen. Der Täter stahl unter anderem eine Geldbörse inklusive Bargeld in vierstelliger Höhe. Ebenso entwendete er zwei EC-Karten. Anschließend versuchte der Unbekannte mit den Karten weiteres Geld an verschiedenen Bankautomaten abzuheben. Dies Misslang ihm. Jedoch konnte er mit den gestohlenen EC-Karten an Zigarettenautomaten Tabakwaren im Wert von 56 Euro erbeuten. Ein Zusammenhang zu einem weiteren Diebstahl in dieser Nacht in Erlenbach kann nicht ausgeschlossen werden. Aus diesem Pkw wurde unter anderem eine Tankkarte sowie die Zulassungsbescheinigung des Fahrzeugs gestohlen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. |ksr

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell