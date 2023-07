Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Alkoholisierter Mann randaliert in Gaststätte

Kaiserslautern (ots)

Ein Mann verhielt sich am Samstagabend in einer Gaststätte am Pfaffplatz äußerst unangebracht. Der 38-Jährige wollte die Toilette des Lokals aufsuchen, ohne dort Kunde gewesen zu sein. Zudem befand er sich in einem stark alkoholisierten Zustand.

Als ihm von den Mitarbeitern dieser Wunsch verwehrt wurde, beleidigte der Alkoholisierte einen Angestellten. Daraufhin wurde er gebeten, die Gaststätte zu verlassen. Der Mann weigerte sich und fing an zu randalieren. Ein Mitarbeiter setzte den 38-Jährigen deshalb vor die Tür.

Der Randalierer gab gegenüber der alarmierten Polizeistreife an, dass er durch den 46-Jährigen geschlagen und am Hals gepackt worden sei. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Körperverletzung und Hausfriedensbruchs. Die Ermittlungen dauern an. |ksr

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell