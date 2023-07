Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mit Falschgeld Zeche bezahlt

Kaiserslautern (ots)

Mit falschen US Dollar-Noten ist am Sonntag in einer Gaststätte im Stadtgebiet ein Mann aufgefallen. Der 25-Jährige zahlte seine Zeche mit den Blüten. Dem Wirt fiel das unechte Geld auf. Er alarmierte die Polizei. Gegenüber den Beamten gab der 25-Jährige an, dass er die Geldscheine gefunden habe. Dass es sich bei den Banknoten um Falschgeld handelt, sei dem Mann nicht aufgefallen. Die Polizei stellte die Falsifikate sicher. Die Ermittlungen dauern an. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell