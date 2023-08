Polizei Bochum

POL-BO: Versuchte Vergewaltigung: Polizei nimmt Tatverdächtigen (15) fest

Bochum (ots)

Am frühen Sonntag, 13. August, kam es in Bochum-Hofstede zu einem Sexualdelikt. Die Polizei hat einen 15-jährigen Bochumer festgenommen.

Nach aktuellem Kenntnisstand stieg eine 34-jährige Bochumerin gegen 2.45 Uhr an der Haltestelle "Amtsstraße" in eine stadtauswärts fahrende Straßenbahn. In der Bahn sei sie von einem jungen Mann verbal sexuell belästigt worden. Zudem habe er sie am Verlassen der Bahn gehindert. An der Haltestelle am Hannibal-Center habe sie dann letztendlich ausgestiegen können und sei auf der Dorstener Straße stadtauswärts gelaufen. Der "aufdringliche" Jugendliche sei ihr gefolgt und habe sie in Höhe der Hausnummer 323 (ca. 30 Meter hinter der dortigen Tankstelle) erneut attackiert. Er stieß die Frau in einen Fußweg, schlug auf sie ein und versuchte sich sexuell an ihr zu vergehen. Die 34-Jährige setzte sich gegen den Täter zur Wehr und schrie um Hilfe. Zeugen alarmierten die Polizei und verhinderten möglicherweise Schlimmeres.

Polizeibeamte nahmen den Täter, einen polizeibekannten, alkoholisierten 15-jährigen Bochumer, noch in Tatortnähe fest.

Das Fachkommissariat für Sexualdelikte hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter den Telefonnummern 0234 909-4120 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell