FW Dresden: Informationen zum Einsatzgeschehen der Feuerwehr Dresden vom 3. Mai 2023

Dresden (ots)

ABC-Einsatz bei PRINOVIS

Wann: 3. Mai 13:12 - 14:25 Uhr Wo: Meinholdstraße

Die Spezialisten für ABC-Gefahrenabwehr wurden in das Werksgelände der Firma PRINOVIS GmbH & Co KG alarmiert. Hier war es bei Arbeiten zu einer chemischen Reaktion mit Wasser und Kupfersulfat gekommen. Dabei wurden Dämpfe freigesetzt, denen fünf Person ausgesetzt waren. Die fünf Arbeiter wurden vor Ort notärztlich versorgt und mit Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Die Feuerwehr sicherte den Bereich um den Ereignisort in einer Halle und führte eine umfassende Lageerkundung durch. Da sich die Gefahrstoffe nicht weiter ausbreiteten und der Einsatzort räumlich begrenzt werden konnte, bestand keine weitere Gefährdung für Personen bzw. die Bevölkerung. Ein Einsatz der Feuerwehr Dresden war deshalb in größerem Umfang nicht weiter notwendig. Durch den Betreiber werden gegenwärtig Maßnahmen getroffen, um die Stoffe fachgerecht zu entsorgen. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Im Einsatz waren 42 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt und Übigau, der Rettungswache Trachau, der B-Dienst sowie der U-Dienst.

PKW brennt

Wann: 3. Mai 14:25 - 15:35 Uhr Wo: Marienberger Straße Ecke Bodenbacher Straße

Aus noch zu ermittelnder Ursache geriet ein PKW Audi in Brand, welcher an einer roten Ampel verkehrsbedingt warten musste. Beide Insassen bemerkten die Rauchentwicklung und konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die alarmierte Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle und zwei Trupps unter Atemschutz nahmen mit Wasser und Löschschaum die Brandbekämpfung auf. Verletzt wurde niemand. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen war die Marienberger Straße gesperrt. Im Einsatz waren 22 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Striesen.

