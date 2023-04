FW Dresden: Update 08:30 Uhr zum Großbrand in einem Wäschereibetrieb

Feuerwehr Dresden

Wann: 27. April seit 19:40 Uhr Wo: Rehefelder Straße

Die Feuerwehr war die gesamte Nacht über mit Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr vor Ort und hat Brandwache gehalten. Immer wieder wurden aufflammende Glutnester abgelöscht. Ein Bereich, in welchem Flusen einer Trocknungsanlage entsorgt werden und der durch die Einsatzkräfte bislang nicht erreicht werden konnte, muss noch geöffnet und abgelöscht werden. Das soll heute bei Tageslicht stattfinden. Dazu setzen die Kollegen Löschschaum ein. Es sind neue Einsatzkräfte an der Einsatzstelle eingetroffen, welche die Einsatzmaßnahmen dafür vorbereiten und in Kürze beginnen werden. Am Nachmittag wird dann eine weitere Nachkontrolle durchgeführt.

Im Verlauf der Nachtstunden wurde bekannt, dass eine Einsatzkraft der Polizei, welche vor Ort im Einsatz war, über Atemwegsreizungen klagte und sich in ärztliche Behandlung begab. Im Gebäude selbst wurden keine Personen angetroffen bzw. verletzt.

Die Rehefelder Straße ist nicht mehr gesperrt! Momentan sind 10 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Übigau vor Ort im Einsatz.

