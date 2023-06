Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Zwei Personen bei Unfall

Geeste (ots)

Heute kam es auf der Süd-Nord-Straße in Geeste zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein 30-Jähriger war in seinem Mercedes gegen 5.40 Uhr auf der Georg-Klasmann-Straße in Richtung Groß Hesepe unterwegs. Als er in den dortigen Kreuzungsbereich einfuhr, übersah er den VW eines 35-Jährigen, der die Süd-Nord-Straße in Richtung Rühlerfeld befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell