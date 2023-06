POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Einbruch gesucht

Schüttorf (ots) - In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch zwischen 22.00 Uhr und 07.20 Uhr haben bislang unbekannte Täter in der Ackerstraße in Schüttorf ein braunes Pedelec der Marke "Hercules" aus einem Schuppen entwendete. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Rufnummer: 05922 776600 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

