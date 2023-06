POL-EL: Emsbüren - 31-Jähriger bei Verkehrsunfall auf der Autobahn lebensgefährlich verletzt

Papenburg (ots) - Am Mittwoch kam es auf der Herzogstraße in Papenburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Ein 51-Jähriger war gegen 12.50 Uhr in seinem Pkw in Richtung B70 unterwegs. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 12-jährigen Fußgängerin, die die Straße in Höhe einer Bushaltestelle, hinter einem Bus, überquerte. Das Mädchen wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus ...

mehr