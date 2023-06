Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen gesucht nach Unfallflucht

Lingen (ots)

Gestern kam es gegen 11.40 Uhr in der Konrad-Adenauer-Straße in Lingen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 82-jähriger Pedelec-Fahrer befuhr den Radweg des Konrad-Adenauer-Rings in Richtung Meppener Straße. In Höhe der Straße "Am Gasthausdamm" kamen ihm zwei Radfahrer entgegen, woraufhin er ausweichen musste und stürzte. Anschließend entfernten sich die Radfahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Der 82-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer: 0591-870 zu melden.

