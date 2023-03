POL-RZ: Zwei Kinder von Fremden angesprochen

Ratzeburg (ots) - 20. März 2023 | Kreis Stormarn - 17./18.03.2023 - Großhansdorf In der Nacht von Freitag (17.03.2023) auf Samstag (18.03.2023) kam es zu einem Einbruch in ein Schulgebäude in Großhansdorf. Das Emil-von-Behring-Gymnasium in der Sieker Landstraße wurde von Unbekannten über ein gewaltsam geöffnetes Fenster betreten. Man verschaffte sich Zugang zu ...

mehr