POL-EL: Spelle - Zeugen nach Einbruch gesucht

Meppen (ots) - Am Dienstag zwischen 16.00 Uhr und 17.30 Uhr ist es in der Straße "Nagelshof" in Meppen zu einem Diebstahl gekommen. Bislang unbekannte Täter entwendeten im Schwimmbad aus einem Spind Bargeld und ein Mobiltelefon. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer: 05931-949-0 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

mehr