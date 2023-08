Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Kennzeichendiebstahl

Zwischen Samstag, 12. August 2023, 16.00 Uhr und Sonntag, 13. August 2023, 11.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen das hintere Kennzeichen von einem VW Touran, welcher in der Straße Holzhausen stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Lohne - Diebstahl

Zwischen Samstag, 12. August 2023, 20.00 Uhr und Sonntag, 13. August 2023, 00.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen ein verschlossenes E-Bike der Marke KTM Macina Tour CX 610 sowie drei weitere Fahrräder, welche auf einem Hof in der Ladwehrstraße standen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Lohne - Aufmerksamer Zeuge beobachtet tatverdächtige Fahrraddiebe/Eigentümersuche (mit Foto)

Am Sonntag, 13. August 2023, gegen 23.30 Uhr ging ein 33-jähriger Mann aus Lohne mit seinem Hund im Bergweg spazieren. Hier sah er bei einer Bushaltestelle zwei verdächtige Personen, welche sich in der Nähe der dort abgestellten Fahrräder auffällig verhielten. Als er sich zu erkennen gab, warf einer der Personen ein Fahrrad ins Gebüsch und ging zu Fuß weg, die andere Person nahm ein Fahrrad mit. Der Zeuge beschloss noch einen Moment zu warten. Hier kam eine der beiden Personen zurück und nahm ein anderes Fahrrad von der Bushaltestelle mit. Dem Zeugen kam die Situation verdächtig vor und alarmierte die Polizei. Diese traf an der Bushaltestelle ein und nahm den Sachverhalt auf. Hier kam dann auch ein Geschädigter hinzu, dessen Fahrrad entwendet worden war. Das weggeworfene Fahrrad lag noch im Gebüsch und wurde durch die Polizeibeamten zur Eigentumssicherung zur Dienststelle gebracht. Eine weitere Streifenwagenbesatzung konnte dann zwei tatverdächtige Personen - zwei Männer aus Steinfeld im Alter von 47 und 41 Jahren - mit Fahrrädern auf der Steinfelder Straße feststellen. Beide Fahrräder wurden zunächst sichergestellt - eines konnte bereits dem obigen Geschädigten übergeben werden. Gegen die beiden Männer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Polizei sucht nun die Eigentümer der beiden verbliebenen Fahrräder. Dabei handelt es sich um ein Trekkingrad der Marke Falter mit Korb auf dem Gepäckträger sowie ein Herrenrad der Marke Diamant Opal. Wem gehören die beiden Fahrräder? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Goldenstedt - Trunkenheit im Verkehr

Am Sonntag, 13. August 2023, 06.00 Uhr befuhr eine 35-jährige Frau aus Barnstorf (Landkreis Diepholz) mit einem Pkw die Arkeburger Straße, obwohl sie unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest durch die Polizei ergab einen Wert von 2,36 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Lohne - Trunkenheit im Verkehr

Am Sonntag 13. August 2023, 19.19 Uhr befuhr ein 39-jähriger Mann aus Vechta mit einem Pkw den Bergweg in Lohne, obwohl er unter Einfluss von Alkohol stand. Der Atemalkoholgehalt wurde mit 1,77 Promille gemessen. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Außerdem wurde der Führerschein des 39-jährigen beschlagnahmt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Steinfeld - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss von Alkohol

Am Sonntag, 13. August 2023, 22.53 Uhr befuhr ein 48-jähriger Mann aus Lohne mit einem Pkw die Lohner Straße, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Außerdem hatten die Polizeibeamten den Verdacht, dass der Mann unter Einfluss von Alkohol stehen könnte. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,64 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Die Halterin des Pkw, eine 38-jährige Frau aus Vechta, ließ die Fahrt zu. Gegen sie wurde ebenfalls ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Bakum - Versuchter Einbruch in Gartenhütte

Von Dienstag, 1. August 2023, 11.00 Uhr bis Samstag, 12. August 2023, 16.00 Uhr verschafften sich unbekannte Personen im Carumer Damm gewaltsam Zugang zu einer Gartenhütte. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde kein Diebesgut erbeutet. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 200,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bakum (Tel.: 04446-95971-0) entgegen.

