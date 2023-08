Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl

Am Sonntag, 12. August 2023, zwischen 15.10 Uhr und 15.30 Uhr, befand sich ein Badegast in der Herrenumkleide im Schwimmbad an der Hagenstraße. Als dieser nach dem Schwimmen seinen Schließschrank öffnete und sich ankleiden wollte, nutzte eine bislang unbekannte Person einen unbeobachteten Moment und entwendete die Geldbörse aus dem Schrank. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen

Am Sonntag, 13. August 2023, um 14.42 Uhr fuhr ein 31-jähriger Autofahrer auf der Straße Zum Brook und bog nach rechts in die Boschstraße ein. Beim Abbiegevorgang kam der Mann nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte hier mit einem Zaun sowie einem Teleskoplader und kam zwischen mehreren Landmaschinen auf einem Firmengelände zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizeibeamten wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,79 Promille. Der Fahrer sowie seine beiden Mitfahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

Cloppenburg - Aufmerksamer Zeuge meldet Pedelec-Diebstahl

Am Donnerstag, 10. August 2023, entwendete ein 38-jähriger Mann aus Vechta ein Pedelec, welches verschlossen am Bahnhof beim Fahrradunterstand stand. Der Vorfall wurde durch einen aufmerksamen 18-jährigen Zeugen aus Oldenburg der Polizei gemeldet. An einer Bushaltestelle konnte der 38-jährige Tatverdächtige dann durch die Polizei angetroffen werden und das Fahrrad wieder zurück zum Bahnhof gebracht werden.

Cloppenburg - Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr

Am 13. August 2023, kurz vor 11.00 Uhr, kam es am es Bahnübergang im Brookweg zu einem Gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr. Der Zugführer hatte gesehen, dass ein Pkw bis direkt vor die Schienen gefahren war. Dieser hatte zuvor die heruntergelassene Halbschranke umfahren. Der Zugführer leitete daraufhin eine Schnellbremsung ein. Zu einer Kollision war es nicht gekommen, der verursachende Pkw war nicht mehr vor Ort. Bei dem Pkw soll es sich um einen schwarzen VW Polo neueren Modells gehandelt haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

