Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung der Polizei zum Stoppelmarkt 2023

Cloppenburg/Vechta (ots)

Auch am Samstag, 12. August 2023, öffnete der Stoppelmarkt um 13.00 Uhr für seine Besucherinnen und Besucher seine Tore. Erfahrungsgemäß war an diesem Tag mit einem starken überregionalen Besucherandrang zu rechnen. Dies zeichnete sich auch über den gesamten Tag entsprechend ab. Insgesamt mussten Polizeibeamtinnen und -beamte zwar mehr Anzeigen aufnehmen bzw. einschreiten, als an den Vortagen. Aber gemessen an der hohen Besucherzahl, blieb es nach bisherigen Erkenntnissen bei einer eher geringen Anzahl an bekannt gewordenen Straftaten. So kam es am späten Abend und in den frühen Morgenstunden zu einigen - zum Teil wechselseitigen - Körperverletzungsdelikten. Darüber hinaus wurden drei Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, zwei Diebstahlstaten und drei Fälle von Inverkehrbringen von Falschgeld polizeilich bekannt. In einem Fall der gefährlichen Körperverletzung besteht der Verdacht, dass einem 18-jährigen Visbeker eine unbekannte Substanz in sein Getränk beigemischt worden sein könnte. Zur weiteren Aufklärung wurde dem Opfer eine Blutprobe entnommen. Das Blut wird nun entsprechend untersucht. In diesem Zusammenhang weist die Polizei auch auf die Präventionshinweise der Stadt Vechta zum Thema KO-Tropfen hin. Ab 4:00 Uhr verließen die Besucherinnen und Besucher nach und nach das Stoppelmarktgelände. Um 06:30 Uhr verließen die letzten Besucher das Gelände und Zelte sowie Fahrgeschäfte waren geschlossen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell