POL-CLP: Pressemeldung der PI Cloppenburg/ Vechta

49661 Cloppenburg - versuchter Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus

In der Zeit zwischen Donnerstag, 11. Mai 2023, 0:00 Uhr und Samstag, 12.August 2023, 13:30 Uhr verschaffte sich bislang unbekannte Täterschaft mittels eines unbekannten Hebelwerkzeugs Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Osterstraße. Es konnte an der Tür eine Hebelmarke festgestellt werden. Die unbekannte Person konnte nicht ins Objekt gelangen. Es entstand Sachschaden an der Tür. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471-18600 entgegen.

49632 Essen (Oldenburg) - Diebstahl Kleinkraftrad

In der Zeit zwischen Sonntag, 06.08.2023, 12:00 Uhr und Samstag, 12.08.2023, 14:30 Uhr kam es im Holunderweg in Essen (Oldenburg) zu einem Diebstahl eines Kleinkraftrades.

Durch Anwohner konnte das Kleinkraftrad aufgefunden werden und zu seinem rechtmäßigen Halter zurückgebracht werden.

Sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt nimmt die Polizei in Essen (Oldenburg) unter Tel.: 05434924700 entgegen.

49632 Essen (Oldenburg) - Diebstahl aus KFZ

Eine Jacke, zwei 50 Cent-Stücke, ein Pannenspray und der Fahrzeugschein wurden in der Zeit von Freitag, 11.08.2023, 20:00 Uhr bis Samstag, 12.08.2023, 13:30 Uhr aus einem abgestellten Ford Fiesta in 49632 Essen (Oldenburg), Lange Straße, entwendet. Zudem versuchten die unbekannten Täter das Zündschloss des PKWs zu überwinden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 500,- Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Essen (Oldenburg) unter Tel.: 05434924700 entgegen.

49681 Garrel - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Am Samstag, den 12.08.2023 gegen 22:01 Uhr befuhr eine 37- jährige PKW- Führerin aus Garrel mit ihrem Pkw die Straße Hinterm Esch in Richtung Nikolausdorfer Straße. Aus bisher ungeklärter Ursache kam die Fahrzeugführerin rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Die Fahrzeugführerin zog sich durch den Aufprall schwere Verletzungen zu, sodass sie anschließend mit dem RTW ins Krankenhaus Oldenburg transportiert wurde. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 30000,- Euro.

