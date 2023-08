Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung der PI Cloppenburg/ Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

49624 Löningen - Sachbeschädigung

Von Donnerstag, 10. August 2023, 23:00 Uhr bis Freitag, den 11.08.2023, 05:25 Uhr beschädigte unbekannte Person in der Corveystraße ein Garagentor und diverse Dekorationsartikel in einem Garten. Es entstand Schaden in Höhe von ca. 250,- Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432-803840 entgegen.

49632 Essen (Oldenburg) - Sachbeschädigung an einem Fenster

Von Donnerstag, 10. August 2023, 18:30 Uhr bis Freitag, den 11.08.2023, 10:45 Uhr beschädigte unbekannte Person in der Goethestraße durch Steinwurf ein Fenster eines Einfamilienhauses. Es entstand hierbei ein Sachschaden von ca. 250,- Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Essen (Oldenburg) unter 05434-924700 entgegen.

49624 Löningen - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Freitag, den 11.08.2023 gegen 21:28 Uhr befuhr eine 23- jährige Frau aus Löningen mit ihrem Pkw die Löninger Straße in Fahrtrichtung Bunnen. Auf Höhe der Unfallörtlichkeit beabsichtigte sie, einen in gleiche Richtung fahrenden Sattelzug zu überholen. Hierbei kam sie nach links von der Fahrbahn ab, touchierte einen dort befindlichen Baum und kam anschließend auf dem Dach liegend zum Stehen. Die PKW- Führerin wurde durch den Unfall leichtverletzt.

49696 Grönheim- Verkehrsunfallflucht mit einer leicht verletzten Person

Am Samstag, den 12.08.2023 gegen 02:35 Uhr befuhr ein 16- jähriger Grönheimer mit einer landwirtschaftlichen Zugmaschine und Anhänger die Straße Brügger Weg in Richtung der Straße Am Fernsehturm. In entgegengesetzter Richtung fuhr ein unbekannt gebliebener Transporter, der das Rechtsfahrgebot nicht einhielt. Im Zuge dessen geriet die landwirtschaftliche Zugmaschine rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der 16 - Jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt und anschließend mit einem RTW dem Krankenhaus Cloppenburg zugeführt. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang o. zum flüchtigen Transporter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Cloppenburg unter Tel.: 04471- 1860- 115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell