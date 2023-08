Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta- Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fußgänger Am 11.08.2023, gegen 15:55 Uhr, befährt eine 31-Jährige aus Vechta mit ihrem PKW die Dersastraße. Sie passiert einen mit Warnblinklicht am rechtsbefindlichen Straßenrand haltenden Linienbus. Eine 10-Jährige steigt aus dem Linienbus aus und überquert unvermittelt die Fahrbahn. Es kommt zum Zusammenstoß, wobei die 10-Jährige stürzt und sich leicht verletzt.

Visbek -Verkehrsunfall mit Trunkenheit und leicht verletzter Person- Am Sa., 12.08.2023, gg. 00.55 h befuhr eine 40-jährige aus Georgsmarienhütte die Schneiderkruger Straße von Schneiderkrug in Rtg. Visbek. Im Ortsteil Erlte musste sie ihren ersten Angaben zufolge wegen eines über die Straße laufenden Tiers ausweichen und stark bremsen. Dabei geriet sie ins Schleudern und schließlich nach links von der Fahrbahn ab. Auf dem angrenzenden Kartoffelacker überschlug sich der Pkw und kam schließlich auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die Frau konnte sich selbst leicht verletzt aus dem Pkw befreien. Bei der Unfallaufnahme wurde dann festgestellt, dass sie deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. Die Entnahme einer Blutprobe und die Beschlagnahme des Führerscheins waren die Folge. Am Pkw entstand ein Totalschaden. Nach ambulanter Behandlung im Krankenhaus Vechta konnte die Frau dieses wieder verlassen. Am Kartoffelacker entstand ebenfalls Sachschaden. Der Eigentümer konnte in der Nacht noch nicht ermittelt werden, so dass dieser gebeten wird, sich bei der Polizei in Vechta -04441/9430- zu melden.

Vechta - Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten und einer schwer verletzten Person Am Samstag, gegen 02:00 Uhr, kam es an der Kreuzung Rombergstraße/Driverstraße/Münsterstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 21-Jähriger Fahrzeugführer befährt mit seinem Pkw die Driverstraße und möchte von dieser nach links auf die Münsterstraße abbiegen. Hierbei übersieht er den Pkw des bevorrechtigten, geradeaus fahrenden, 55-Jährigem Autofahrer. Es kommt zum frontalen Zusammenstoß zwischen den Pkws. Durch die Kollision werden der 21-jährige Fahrzeugführer und zwei seiner Insassen leicht verletzt. Der Beifahrer wird schwer verletzt. An beiden Fahrzeugen entsteht hoher Unfallschaden.

