POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person in Jade

Delmenhorst (ots) - Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Dienstag, 03. Januar 2023, in der Zeit von 15:00 Uhr bis 15:30 Uhr, den Außenspiegel eines Kleintransporters einer Küchenbaufirma, welcher in der Straße "Gelbe Gate" in Stadland-Kleinensiel am Fahrbahnrand abgestellt war. Es entstand ...

mehr