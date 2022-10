Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unfallursache ungeklärt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmittag (25.10.2022) in der Heilbronner Straße zwischen einem Autofahrer und einem Motorradfahrer ereignet hat. Ein 40-Jähriger fuhr gegen 13.30 Uhr mit seinem Mini auf der rechten Spur der Heilbronner Straße Richtung Stadtmitte. Nach der Kreuzung mit der Wolframstraße kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 30-jährigen Motorradfahrer, der in gleicher Richtung unterwegs war. Da die Unfallbeteiligten unterschiedliche Angaben zum Hergang machten, werden Zeugen gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 an die Verkehrspolizei zu wenden.

