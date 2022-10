Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Brandstifter festgenommen

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (25.10.2022) einen 26 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, am Sonntagabend (23.10.2022) ein Feuer in seinem Zimmer in der Schockenriedstraße gelegt zu haben. Ein Zeuge bemerkte gegen 18.15 Uhr Rauch und Flammen aus einem Fenster im Obergeschoss des Gebäudes und wählte den Notruf. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatten sich die Bewohner bereits auf die Straße begeben, sie blieben unverletzt. Der alarmierten Feuerwehr gelang es kurz darauf den Brand unter Kontrolle zu bringen und zu löschen. Am Zimmer entstand ein geschätzter Schaden von mehreren Zehntausend Euro. Polizeibeamte nahmen den 26-jährigen tatverdächtigen Bewohner mit syrischer Staatsangehörigkeit am Dienstagnachmittag aufgrund eines zuvor erwirkten Haftbefehls fest. Er wurde am Mittwoch (26.10.2022) einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte.

