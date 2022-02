Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Zeuge meldete Unfallflucht durch auffällige Autofahrerin

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 22.2.2022, 18.50 Uhr meldete ein Zeuge eine Unfallflucht durch eine auffällige Autofahrerin auf der Neubeckumer Straße in Ennigerloh. Die 50-Jährige fuhr mit ihrem Auto vor dem Soester und geriet in den Gegenverkehr. Dabei stieß sie seitlich mit dem Außenspiegel ihres Pkws gegen ein anderes Auto. Das Spiegelgehäuse flog dadurch ab, dennoch hielt die Ennigerloherin nicht an. Der 20-Jährige fuhr weiter hinter der Frau her, konnte sie zum Anhalten bewegen und sprach sie an. Da die 50-Jährige einen verwirrten Eindruck auf ihn machte, informierte der junge Mann die Polizei. Als die Beamten mit der Ennigerloherin sprachen, hatten sie den selben Eindruck und stellte eine deutliche Alkoholisierung fest. Deshalb ließen sie der Frau Blutproben entnehmen und stellten ihren Führerschein sicher. Ob an dem Auto des Entgegenkommenden ein Schaden vorhanden ist, ist nicht bekannt.

