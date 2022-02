Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Aufmerksamer Zeuge beobachtete Verkehrsunfallflucht

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 22.2.2022, 15.30 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Zeuge eine Verkehrsunfallflucht auf dem Krankenhausparkplatz in Warendorf, die dadurch geklärt werden konnte. Eine 79-Jährige versuchte mit ihrem Auto in eine Parklücke einzuparken, setzte wieder zurück und fuhr gegen einen blauen BMW. Die Seniorin gab an, keinen Zusammenstoß bemerkt zu haben, während der Warendorfer einen lauten Knall wahrnahm. Der 62-Jährige notierte sich das Kennzeichen, mit dem die Polizei die Verursacherin ermitteln konnte. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro.

