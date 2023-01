Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfallflucht in Stadland-Kleinensiel +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Dienstag, 03. Januar 2023, in der Zeit von 15:00 Uhr bis 15:30 Uhr, den Außenspiegel eines Kleintransporters einer Küchenbaufirma, welcher in der Straße "Gelbe Gate" in Stadland-Kleinensiel am Fahrbahnrand abgestellt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 1.000 Euro.

Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Nordenham unter der Telefonnummer 04731/9981-0 entgegen.

