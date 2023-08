POL-CLP: Meldungen für den LK Cloppenburg

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Polizei Cloppenburg lädt zum Berufsinformationstag

Die Sommerferien sind zu Ende. Für viele Schülerinnen und Schüler bedeutet das den Start in ihr letztes Schuljahr an einer Oberschule, dem Gymnasium oder einer berufsbildenden Schule und somit auch in eine abschließende Phase der Berufsorientierung. Die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta möchte daher gleich zu Beginn des neuen Schuljahrs auf die bestehenden Bewerbungsmöglichkeiten für ein Studium sowie ein Ganzjahres-Praktikum zum Erwerb der Fachhochschulreife bei der Polizei im Einstellungsjahr 2024 hinweisen und junge Leute aus der Region für den Polizeiberuf begeistern. Um für angehende Bewerber/innen aber auch für künftige Schülerpraktikanten/innen und deren Eltern den Beruf als Polizistin oder Polizist etwas anschaulicher zu machen, wird am 01.09.2023 am Standort der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, Bahnhofstr. 62 in Cloppenburg ein "Berufsinfotag" durchgeführt. Im Rahmen einer jeweils zweistündigen Veranstaltung werden ab 13 Uhr, 15 Uhr oder 17 Uhr jeweils spannende Einblicke hinter die Kulissen des Polizeialltages gewährt und zahlreiche Berufs- und Ausbildungsinformationen mit auf den Weg gegeben. Die Polizei Niedersachsen wird im Jahr 2024 voraussichtlich erneut rund 1000 neue Kollegen/innen landesweit für die Aufnahme des 3-jährigen dualen Bachelorstudiengangs "Polizeivollzugsdienst" einstellen. Dazu kommen eine Vielzahl an Praktikumsplätzen für Bewerber/innen mit Realschulabschluss, die ein einjähriges schulbegleitendes Praktikum in einer Dienststelle vor Ort und einen anschließenden Besuch der 12. Klasse in der Fachoberschule für Wirtschaft und Verwaltung u. a. in Oldenburg zum Erwerb der Fachhochschulreife anstreben. Auch Bewerbern/innen, die schon ihren schulischen Teil der Fachhochschulreife in der Tasche haben, kann ein Ganzjahrespraktikum ermöglicht werden. Bereits berufserfahrene "Seiteneinsteiger" mit den genannten Schulabschlüssen dürfen sich bis zum 31. Lebensjahr ebenfalls angesprochen fühlen. Alle Bewerber/innen müssen vor ihrem Start bei der nds. Polizei das Bewerbungs- und Auswahlverfahren durchlaufen haben, welches für mehr Bewerberfreundlichkeit im Ablauf gerade erst stark verschlankt wurde. Weitere Informationen hierzu finden sich auf der Internetseite der Polizeiakademie Niedersachsen www.polizei-studium.de, auf der Homepage der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta und werden auch beim Berufsinfo-Tag noch einmal näher erläutert. Die Einstellungsberater/innen der Polizei in Cloppenburg freuen sich schon auf zahlreiche Interessenten für den Berufsinfotag!

Kasteninfos

Für die Teilnahme ist eine Anmeldung bis zum 29.08.2023 unter Angabe der Teilnehmerzahl und der gewünschten Uhrzeit nötig. Diese kann per QR-Code, telefonisch unter 04471/1860-206 oder auch per Mail an auf@pi-clp.polizei.niedersachsen.de erfolgen. Die Polizei wird auch Werbeplakate an den Schulen in Cloppenburg und um zu verteilen, auf denen der QR-Code hinterlegt ist. Ein weiterer Berufsinfotag ist bereits für den 11.10.2023 ab 16 Uhr beim Polizeikommissariat Friesoythe geplant.

