Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Geldbörsendiebstahl

Am Donnerstag, 10. August 2023, zwischen 17.08 Uhr und 17.15 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person die Geldbörse einer 47-jährigen Frau aus deren Handtasche. Sie befand sich zu diesem Zeitpunkt in einem Bekleidungsgeschäft in der Lange Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Einbruch in ein Einfamilienhaus

Am Donnerstag, 10. August 2023, in der Zeit zwischen 15.00 Uhr und 16.00 Uhr, gelangte eine bislang unbekannte Person über ein geöffnetes Garagentor in ein Einfamilienhaus in der Nordenhamer Straße. Hier entwendete die Person Bargeld und Schmuck. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Mülltonnenbrand

Am Freitag, 11. August 2023, gegen 2.00 Uhr, erhielt die Polizei die Meldung über einen Mülltonnenbrand in der Straße Am Markt. Die Ursache ist bislang ungeklärt, die Feuerwehr löschte den Brand.

Cloppenburg - Unnötiger Lärm

Am Donnerstag, 10. August 2023, gegen 20.00 Uhr, fuhr ein 20-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg auf der Eschstraße und ließ sich dabei zu den vorausfahrenden Fahrzeugen zurückfallen, um dann seinen Pkw so stark zu beschleunigen, dass unnötiger Lärm und ein Knallen entstand. Anschließend befuhr der Betroffene die Fahrradstraße ohne ein Anliegen zu haben. Die Polizeibeamten leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Emstek - Verkehrsunfallflucht mit schwer verletzter Person

Am Donnerstag, 10. August 2023, gegen 11.00 Uhr, kam es in der Straße Lüttenkamp zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 63-jährige Fahrradfahrerin aus Emstek fuhr auf der Straße Lüttenkamp, als von links bei der Einmündung der Straße Feldkamp ein unbekannter Fahrradfahrer auf der Fahrspur der 63-jährigen Frau einfuhr. Hier kam es zum Frontalzusammenstoß, wobei die Frau schwer verletzt wurde und in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Der andere Unfallbeteiligte half ihr zwar auf und hinterließ eine Adresse, jedoch ließ diese keine weiteren Rückschlüsse auf seine Person zu. Anschließend fuhr er davon. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473 932180 entgegen.

Cappeln - Einbruch in ein Einfamilienhaus

Am Mittwoch, 9. August 2023, stellte ein Zeuge fest, dass es in einem Einfamilienhaus in der Warnstedter Straße zu einem Einbruch gekommen war. Unbekannte Personen hatten sich mutmaßlich am Wochenende gewaltsam Zugang zum Wohnhaus verschafft. Hier beschmierten sie diverse Wände mit Sprühfarbe und entwendeten Weinflaschen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln unter 04478 958600 entgegen.

Molbergen - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 10. August 2023, um 13.25 Uhr, fuhr eine 45-jährige Autofahrerin aus Friesoythe auf der Stedingsmühler Straße in Richtung Molbergen. Als sie mit ihrem Ford Focus nach links abbiegen wollte, kam es zur Kollision mit einer von hinten überholenden Autofahrerin. Das Fahrzeug der 45-jährigen Frau war nicht mehr fahrbereit und es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Die Frau, die überholt hatte, entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Sie soll einen silbernen Opel Corsa D gefahren haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter 04475 941220 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Freitag, 11. August 2023, gegen 00.15 Uhr, fuhr ein 49-jähriger Autofahrer auf der Milanstraße. Hier war ihm eine hilflose Person aufgefallen, sodass er sein Fahrzeug abstellte und den Notruf wählte. Kurz darauf hörte er ein Knallen und musste feststellen, dass eine Autofahrerin in seinen Pkw gefahren war. Daraufhin verständigte er erneut die Polizei. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass die 42-jährige Autofahrerin unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,48 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell