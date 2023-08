Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl in Kindergartengelände Von Montag, 07. August 2023, 13.00 Uhr bis Dienstag, 08.08.2023, 07.00 Uhr begaben sich unbekannte Täter in Vechta, Antoniusstraße, auf das Gelände des dort ansässigen Kindergartens. Von der rückwärtigen Außenterrasse wurde ein orangefarbenes Kettcar des Herstellers Winther, ein blaues Bobby-Car des Herstellers BIG und ein Kinderroller des Herstellers Puky entwendet. Zudem wurde eine im Eigenbau aus Holzpaletten gefertigte sog. "Matschküche" stark beschädigt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 700,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Diebstahl eines Pedelec

Von Freitag, 04.08.2023 in der Zeit von 01.00 Uhr bis 02.30 Uhr entwendeten unbekannte Täter in Vechta, Große Straße, ein graues Pedelec des Herstellers Kalkhoff, Image 5B Advance. Das Rad war mittel Rahmschloss mit Einsteckkette verschlossen am dortigen Fahrradständer abgestellt worden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 4235 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Diebstahl eines E-Scooter

Am Dienstag, 08.08.2023, in der Zeit von 20.00 Uhr bis 22.30 Uhr entwendeten unbekannte Täter in Vechta, Kolpingstraße, einen E-Scooter des Herstellers Segway Ninebot, Kickscooter F40 D II. Das Elektrokleinstfahrzeug war mittels Kabelzahlenschloss gesichert am dortigen Kino abgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 450,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung

Am Mittwoch, 09.08.2023, 23.45 Uhr beschädigten unbekannte Täter in Vechta, in der Parkanlage B-Park, Kapitelplatz, die Drehscheibe eines Spielgerätes, indem sie diese anzündeten. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 300,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Visbek - Erlöschen der Betriebserlaubnis Am Mittwoch, 09. 08.2023, 23.08 Uhr befuhr ein 26-jähriger aus Visbek mit einem Pkw die Goldenstedter Straße in Visbek. Am Fahrzeug war eine Veränderung der Rad-/Reifenkombination und eine Fahrwerkstieferlegung vorgenommen worden. Dies führte zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Gegen den 26-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Damme - Diebstahl eines Rollers

Bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag wurde ein Roller am Ohlkenbergsweg 34 entwendet und anschließend beschädigt wieder aufgefunden. Dieser Roller wurde erneut in der Nacht zu Mittwoch entwendet und in ca. 1.000 m Entfernung am Mittwoch, um 05.30 Uhr wieder aufgefunden. Vom Roller wurde das Kennzeichen 940LTG entwendet. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

Steinfeld - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, um 01.20 Uhr befuhr ein 21-Jähriger aus Steinfeld die Handorfer Straße mit einem Pkw, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Weiterhin bestand für das Fahrzeug kein Versicherungsschutz. Die Kennzeichen wurden entstempelt und Verfahren eingeleitet.

Vechta - Versuchter PKW Diebstahl

In der Zeit von Mittwoch, 09. August 2023, 02:44 Uhr und 02:46 Uhr versuchten unbekannte Täter in Vechta, in der Pater-Titus-Straße einen PKW Audi Q5 sowie einen PKW BMW X5 zu entwenden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit leichtverletzten Personen

Am Donnerstag, 10. August 2023, 00:25 Uhr befuhr ein 24-jähriger Autofahrer aus Erwitte (NRW) mit die Sprengepielstraße und beabsichtigte nach rechts auf die Kolpingstraße abzubiegen. Hierbei kollidierte er mit einem 47-jährigen Pkw-Fahrer aus Vechta, welcher die Kolpingstraße in Richtung Rombergstraße befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurden der 47-jährigen Mann sowie sein 14-jähriger Mitfahrer leicht verletzt. Ein Alkoholtest bei dem 24-jährigen Autofahrer ergab einen Wert von 1,39 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und der Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf geschätzte 14.000,00 EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell