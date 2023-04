LPI-G: Gegen Außenspiegel getreten

Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes: Zwei Lackierfachbetriebe waren offenbar Ziel unbekannter Täter, so dass die Polizei in Greiz gestern (26.04.2023) und heute (27.04.2023) zum Einsatz kam. Kurz nach 23:00 Uhr am gestrigen Abend (26.04.2023) meldete ein Zeuge den versuchten Einbruch in eine Lackiererei in der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße. Die Täter versuchten hier gewaltsam in die Räumlichkeiten der Firma einzudringen, ...

mehr