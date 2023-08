Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel- Kennzeichendiebstahl

Am Mittwoch, den 09.August 2023, zwischen 17.55 Uhr und 18.40 Uhr, wurden durch bislang unbekannte Täter die Kennzeichen eines PKW, Seat MII entwendet. Der PKW war zur Tatzeit auf in der Straße Am Wald geparkt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bösel unter Telefonnummer 04494-922620 entgegen.

Friesoythe- Sachbeschädigung an PKW

In der Zeit zwischen Dienstag, den 08.August 2023, gegen 20.00 Uhr und Mittwoch, den 09.August 2023, um 08.00 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter der Lack eines PKW, MERCEDES zerkratzt. Der Wagen war zur Tatzeit in der Ringstraße geparkt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Telefonnummer 04491-93390 entgegen.

Friesoythe - Sachbeschädigung an Außenbeleuchtung Am Mittwoch, den 02.August 2023, zwischen 00.00 Uhr und 19.10 Uhr, wurden durch bislang unbekannte Täter die Kabel einer Außenbeleuchtung an der Moorstraße durchtrennt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Telefonnummer 04491-93390 entgegen.

Saterland - Sachbeschädigung an PKW

Am Mittwoch, den 09.August 2023, gegen 20.10 Uhr, wurde am Langholter Weg durch bislang unbekannte Täter der hintere Reifen eines PKW, VW zerstochen. Am VW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter Telefonnummer 04498-923770 entgegen.

Saterland/Ramsloh - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Mittwoch, den 09.August 2023, gegen 08.29 Uhr, wollte ein 65-jähriger Saterländer mit seinem PKW, MERCEDES vom Parkplatz eines Lebensmittelmarktes nach links auf die Hauptstraße in Richtung Sedelsberg fahren. Hierbei übersah er einen 75-jährigen Saterländer, der mit seinem Pedelec den dortigen Radweg befuhr und kollidierte mit diesem. Der Radfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell