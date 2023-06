Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei nimmt gesuchte Straftäter fest

Kehl/Offenburg (ots)

Beamte der Bundespolizei haben gestern zwei gesuchte Straftäter verhaftet. Bei einer Kontrolle im Stadtgebiet in Kehl bestand gegen einen kosovarischen Staatsangehörigen ein Haftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz. Ein Freund des Mannes konnte die fällige Geldstrafe bezahlen und somit eine 40-tägige Haftstrafe, für den 46-Jährigen, abwenden. Am Bahnhof in Offenburg wurde ein Mann aus Kanada festgenommen, der wegen Erschleichen von Leistungen gesucht wurde. Zuvor war der 33-Jährige ohne gültigen Fahrschein in einem ICE auf der Fahrt von Karlsruhe nach Offenburg festgestellt worden. Er konnte die fällige Geldstrafe nicht bezahlen und wurde zur Verbüßung von 30 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe in das Gefängnis eingeliefert.

