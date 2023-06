Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei stellt gestohlenen Pass sicher

Rheinmünster (ots)

Beamte der Bundespolizei am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden haben am Freitag, im Rahmen einer lagebildabhängigen Kontrolle eines Fluges aus Mailand, eine bulgarischen Ausweis sichergestellt. Diesen zeigte ein syrischer Staatsangehöriger den Beamten vor. Eine Überprüfung ergab, dass das Dokument gestohlen und zudem verfälscht wurde. In der polizeilichen Vernehmung gab der 32-Jährige an, den Pass in Griechenland gekauft zu haben, um über Italien nach Deutschland reisen zu können. Er äußerte Asylbegehren und wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an die Landeserstaufnahmestelle nach Karlsruhe weitergeleitet.

